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17:35

В Крыму оценили госпрограмму по развитию полуострова

экономика

17:35

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Крым стал полноценным регионом России с точки зрения социально-экономического развития. Об этом заявил депутат Госсовета республики Владислав Ганжара, комментируя утверждение государственной программы по развитию полуострова до 2022 года, передает RT.

По его словам, Крым и Севастополь удалось интегрировать в состав страны благодаря не только глобальным объектам вроде моста через Керченский пролив, федеральной трассы "Таврида" и аэропорта, но и новым больницам и детским садам.

"Программа, которая принята, позволит нам говорить о том, что к 2022 году Крым будет полноценным с точки зрения своего финансово-экономического развития, и будет заложен фундамент дальнейшего развития острова не только как дотационного региона, но и как региона, который вносит свой вклад в экономику страны", – уверен депутат.

Как уточняет "Интерфакс", в рамках госпрограммы по развитию Крымского полуострова на ближайшие три года, российское правительство выделит из бюджета 310 миллиардов рублей. Цель – достичь удвоения ВРП региона к 2022 году по сравнению с 2015 годом.

Ранее стало известно, что по Крымскому мосту пустят пригородные поезда. Электрички из Феодосии до Анапы начнут возить пассажиров к концу текущего года.

экономика

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