Путин за рулем "Ауруса" в Крыму пристегнулся, чтобы не платить штраф

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Перед поездкой по новому участку трассы "Таврида" президент Владимир Путин пристегнул ремень безопасности за рулем "Ауруса". Кадры поездки показал телеканал "Россия 24".
"Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить", – сказал глава государства перед тем, как начать движение.
Ранее сообщалось, что трасса "Таврида" официально открыта в Крыму. Президент заявил, что трасса является современной и удобной, однако добавил, что для удобства туристов на трассе необходимо сделать больше съездов.
Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум – в июле 2020 года. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.
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