Кадыров попросил задействованных в борьбе с COVID-19 работников отказаться от отпусков

Фото: Пресс-служба администрации ЧР/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил всех задействованных в борьбе с пандемией работников временно отказаться от отпусков и отгулов. Соответствующее заявление он сделал на заседании регионального Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что обращение Кадырова было адресовано сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и другим участникам борьбы с COVID-19.

"Я призываю всех, кто задействован на этом пути, начиная с себя и заканчивая медсестрами и врачами, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых", – сказал Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный".

Глава Чечни подчеркнул, что нынешнее положение дел является не работой, а "мобилизацией общества".

Ранее в СМИ появлялась информация, что глава Чечни был госпитализирован и отправлен в Москву в связи с подозрением на COVID-19. Помощник Кадырова опроверг эти данные.

Накануне глава Чечни провел совещание регионального Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кадыров отметил стабильность ситуации, которая наблюдается как в экономической сфере республики, так и в области местного здравоохранения.