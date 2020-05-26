Кадыров провел совещание регионального Оперштаба по борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание регионального Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил стабильность ситуации, которая наблюдается в экономической сфере республики, а также в области местного здравоохранения.

"Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону", – заявил Кадыров.

Ранее в СМИ появлялась информация, что глава Чечни был госпитализирован и отправлен в Москву в связи с подозрением на коронавирус. Помощник Кадырова опроверг эту информацию, заявив, что глава республики контролирует работу регионального Оперштаба.

24 мая Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что в Чечне в настоящее время меньше умерших, чем в прошлом году, а родившихся за четыре месяца – больше.