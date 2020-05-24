Кадыров опубликовал видеообращение к мусульманам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

На ролике, выложенном в Telegram, демонстрируется мечеть "Сердце Чечни" в Грозном, голос Кадырова звучит за кадром.

"Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно", – сказал он на чеченском языке.

При этом Кадыров добавил, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, а родившихся за четыре месяца – больше.

По его словам, это стало возможным благодаря соблюдению жителями карантинных мер, сообщает "Газета.ру".

21 мая СМИ сообщили, что у Кадырова якобы подозревают коронавирус и его доставили в клинику в Москву.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал информацию о болезни главы Чечни "сплетнями".