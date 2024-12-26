Путин заявил о правиле РФ всегда отвечать зеркально на удары по ее территории

Фото: министерство обороны РФ

Владимир Путин заявил, что российская сторона может вновь применить ракету средней дальности "Орешник", если в этом будет необходимость.

Однако он уточнил, что Россия пока спешить в этом вопросе не будет, так как ракета является очень мощной и предназначена она для решения определенных задач. Глава государства предупредил, что страна всегда будет отвечать зеркально на использование против нее оружия.

"Вот они применили пять–семь систем ATAСMS. Российская армия ответила комплексным ударом – 221 удар высокоточным дальнобойным оружием", – отметил Путин.

Президент также сообщил, что на данный момент подобных ракетных систем в стране немного, но они есть.

Первоначально Россия применила "Орешник" в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Путин отмечал, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил Путин.

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Он заявил, что если западные эксперты сомневаются в "Орешнике", то пусть определят какой-нибудь объект для поражения в Киеве и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО.

