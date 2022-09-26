В Кремле отреагировали на ошибки при мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Все случаи несоответствия подпавших под мобилизацию объявленным критериям будут исправлены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информация доводится и до руководства регионов, до министерства обороны, и вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям – они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", – приводит его слова RT.

Песков отметил, что деятельность по частичной мобилизации обеспечивается со стороны Минобороны РФ, а за набор отвечают региональные власти.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

