Фото: 123RF/fotovlad

Никаких отдельных мероприятий, связанных с Днем защитника Крыма, у Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль сообщит о них по мере их появления.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен. По его словам, если внимательно изучить этот вопрос, становится очевидно, что полуостров никогда не покидал состава России.

В мае 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев никогда не признает Крым частью России, а также не согласится на автономию ДНР и ЛНР.

Американский обозреватель Патрик Бьюкенен позже сообщил, что Германия, Франция и Италия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче контроля над Крымом Украине. Он отметил, что в данном вопросе Зеленского поддерживают только некоторые страны Восточной Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать вопрос принадлежности Крыма, в том числе в рамках переговоров с украинской стороной.