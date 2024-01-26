Песков раскритиковал заседание Совбеза ООН по сбитому в России Ил-76

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков остался недоволен заседанием Совета безопасности в ООН по поводу сбитого российского самолета Ил-76, сообщает "Газета.ру".



По его словам, в ООН не было решительного осуждения случившегося теракта.

"Для нас в первую очередь – там были наши летчики-россияне, но и погибло большое количество военнопленных украинцев", – сказал Песков.

Он добавил, что произошедшее требует должной оценки мирового сообщества. Представитель Кремля уточнил, что Киев уже не в первый раз уничтожает своих людей. По его словам, Украина последовательно уничтожает свое население с 2024 года, а то что, произошло с Ил-76, – это продолжение.

На вопрос журналистов о том, планирует ли Россия предоставить Совбезу ООН доказательства, что Украина сбила самолет и знала о перевозке своих пленных, Песков ответил, что ему пока нечего сказать, поскольку в случившемся еще разбираются следователи.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в 11:15 в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области.

В нем находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно информации Минобороны РФ, украинские силы ударили по самолету из зенитного ракетного комплекса.

25 января на месте крушения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76. Согласно данным ряда СМИ, ВСУ могли нанести удар с помощью американского ЗРК Patriot.

По факту крушения Ил-76 следователи возбудили уголовное дело о теракте.



СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области