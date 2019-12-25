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Общество

17:25

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

власть общество

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему. Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению главы государства, реализация национальных проектов пока не приносит качественных изменений в жизнь россиян.

"Ключевой результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение", – подчеркнул Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент добавил, что опросы общественного мнения только подтверждают его сомнения. Российский лидер сослался на данные исследования Федеральной службы охраны, которым "нельзя не доверять".

К числу ключевых задач Путин также отнес снижение показателя смертности в стране. Прежде всего это касается смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее Владимир Путин назвал улучшение качества экономики и повышение уровня жизни россиян главными задачами государства. Достигнутые темпы роста он посчитал недостаточными.

Глава государства отметил, что за последние три месяца 2019 года отмечается рост реальных доходов населения страны. Он призвал сохранить и усилить эту позитивную тенденцию.

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