В Кремле заявили, что о будущей встрече Путина и Байдена сообщат отдельно

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о подробностях встречи российского и американского лидеров станет известно позднее. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я воздержусь от комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", – пояснил Песков.

Он также отметил, что на данный момент нет окончательного списка тем, которые будут затронуты во время личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Однако представитель Кремля уточнил, что лидеры государств традиционно обсуждают вопросы стабильности и контроля над вооружениями.

13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.