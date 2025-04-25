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Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на проходящие мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о взрыве в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

По словам политика, киевский режим вновь показывает свою сущность, а также продолжает террористическую активность на территории РФ.

Офицер погиб 25 апреля при взрыве автомобиля Volkswagen Golf во дворе жилого дома. В машине сработала взрывчатка с поражающими элементами. Взрывную волну усилил газовый баллон, который находился в транспорте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

К убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, указала представитель МИД РФ Мария Захарова. Если расследование подтвердит, то это вновь покажет всю сущность режима на Украине, добавила дипломат.