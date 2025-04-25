25 апреля, 21:08Политика
Песков призвал не забывать о сути киевского режима, несмотря на переговоры
Фото: kremlin.ru
Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на проходящие мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о взрыве в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
По словам политика, киевский режим вновь показывает свою сущность, а также продолжает террористическую активность на территории РФ.
Офицер погиб 25 апреля при взрыве автомобиля Volkswagen Golf во дворе жилого дома. В машине сработала взрывчатка с поражающими элементами. Взрывную волну усилил газовый баллон, который находился в транспорте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.
К убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, указала представитель МИД РФ Мария Захарова. Если расследование подтвердит, то это вновь покажет всю сущность режима на Украине, добавила дипломат.
Взрыв в Балашихе произошел, когда офицер шел к машине