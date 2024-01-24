Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Надеждина как соперника Путина

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Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина, который ранее также выдвинул свою кандидатуру в президенты РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не рассматриваем его как соперника", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Вместе с этим представитель Кремля напомнил, что выдвижение кандидатов не требует предварительного согласования с исполнительной властью. Для этой процедуры есть определенный алгоритм действий.

Борис Надеждин ранее подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах. Он является кандидатом от партии "Гражданская инициатива".

Между тем в поддержку Владимира Путина, который также заявил о намерении участвовать в выборах, уже собрали рекордное количество подписей. Число стало больше того, которое собрали в 2018 году, в три раза.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.



В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина