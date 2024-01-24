Путин еще не решил, каким способом проголосует на выборах президента РФ – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин еще не выбрал, как именно он будет голосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Еще рано об этом говорить", – этими словами ответил представитель Кремля на вопрос журналиста, какой способ голосования выберет Путин – электронный или очный на избирательном участке.

22 января сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков сообщил, что подписи в поддержку Путина на выборах президента поступили в Центризбирком. В первый месяц их было собрано в 10 раз больше, чем необходимо, заявил он. Согласно закону, самовыдвиженцу для регистрации на выборах следует принести в комиссию не менее 300 тысяч подписей.

8 декабря Путин объявил, что будет участвовать в президентской гонке в марте 2024 года. Уже 18 декабря он подал документы в ЦИК в качестве самовыдвиженца на выборах президента.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина