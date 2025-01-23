Песков: Путин может дать интервью Фридману, но не в ближайшее время

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Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Алексу Фридману, однако не в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас у российского лидера нет потребностей в этом интервью. Песков считает, что для организации подобной беседы должны быть условия, которые требуют дополнительных разъяснений.

"По крайней мере, он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту. Но пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков заявил, что Фридман уже связывался с российской стороной по поводу организации интервью с Путиным.

"Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом", – рассказал Песков.

Накануне Фридман рассказал, что собирается приехать в Россию, где хотел бы взять интервью у Путина. При этом журналист не уточнил, есть ли у него какие-либо договоренности с Москвой по поводу беседы с российским президентом.

В начале января Фридман взял интервью у украинского президента Владимира Зеленского. В ходе него глава Украины признался, что президент США Дональд Трамп не пригласил его на свою инаугурацию, и заявил, что не уважает Путина и российский народ, а также сделал ряд других громких заявлений.

В сентябре прошлого года, перед выборами президента в США, Фридман брал интервью у Трампа, тогда еще кандидата в президенты от республиканцев. Политик заявлял, что у него есть план по достижению мира на Украине, однако он не станет его раскрывать, так как он заключается в неожиданности.

