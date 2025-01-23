Американский журналист Фридман заявил, что хочет взять интервью у Путина

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Американский журналист Лекс Фридман рассказал, что собирается приехать в Россию, где он хотел бы взять интервью у Владимира Путина. Об этом он рассказал в подкасте на YouTube-канале комика и телеведущего Джо Рогана.

При этом журналист не уточнил, есть ли у него какие-либо договоренности с Москвой по поводу беседы с российским президентом.

В начале января Фридман взял интервью у украинского президента Владимира Зеленского. В ходе него глава Украины признался, что президент США Дональд Трамп не пригласил его на свою инаугурацию, заявил, что не уважает Путина и российский народ, а также сделал ряд других громких заявлений.

В сентябре прошлого года, перед выборами президента в США, Фридман брал интервью у Трампа, тогда еще кандидата в президенты от республиканцев. Политик заявлял, что у него есть план по достижению мира на Украине, однако он не станет его раскрывать, так как он заключается в неожиданности.