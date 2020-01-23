В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что единая валюта в России и Белоруссии появится не раньше 2030 года.
"С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы. Я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания", – сказал Водолацкий РИА Новости.
Он отметил, что активно участвует в различных комиссиях, работающих над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые на данный момент существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
В декабре 2018 года Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь выступил против рубля в качестве единой валюты Союзного государства. По мнению белорусского лидера, выпуском единой валюты должен заниматься "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". При этом он согласился, чтобы эмиссионный центр находился на российской территории, например, в Санкт-Петербурге.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2019 в начале июня 2019 года, Владимир Путин заявил, что объединение России и Белоруссии невозможно. Он пояснил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.
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