Путин проведет мероприятие по линии Генштаба 22 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин запланировал провести мероприятие по линии Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ), рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Связанное с военной тематикой мероприятие состоится в среду, 22 октября, уточнил он. При этом других подробностей пресс-секретарь российского лидера не раскрыл.

Ранее глава государства и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в венгерском Будапеште. В Кремле уточнили, что детали возможного саммита пока не определены.

Спустя время СМИ распространили информацию о паузе в подготовке встречи. Журналисты утверждали, что соответствующее решение якобы принял Трамп. Уточнялось, что, по мнению американского лидера, стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы двигаться дальше.

Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заверил, что подготовка к проведению мероприятия продолжается. По его словам, СМИ специально искажают информацию, чтобы подорвать встречу.