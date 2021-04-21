Песков рассказал о состоянии Путина после второй прививки от коронавируса

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Состояние Владимира Путина после получения второго компонента вакцины от коронавируса хорошее, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Хорошо. Абсолютно рабочее, обычное состояние", – сказал Песков.
Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта. Он не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.
Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Второй укол вакцины президент сделал 14 апреля. Сообщалось, что после введения второй дозы вакцины от коронавируса глава страны чувствовал себя нормально, побочные эффекты не проявились. Дмитрий Песков также отмечал, что со здоровьем у российского лидера все в порядке.
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