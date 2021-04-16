В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второго укола вакцины от COVID-19

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя Владимир Путин после второго укола вакциной от коронавирусной инфекции.
"Президент, как и вчера, и сегодня чувствует себя в порядке абсолютно", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее Путин сообщил, что после введения второй дозы вакцины от коронавируса чувствует себя нормально, побочные эффекты не проявились. Он отметил, что по, заверениям врачей, иммунный ответ появился уже после введения первой дозы вакцины.
Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта. Он не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.
Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Песков предположил, что пример главы государства ускорит ход вакцинации. Он отметил, что сейчас многие скептически относятся к прививкам и не спешат их делать.
Путин рассказал о самочувствии после второй прививки от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: