В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второго укола вакцины от COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя Владимир Путин после второго укола вакциной от коронавирусной инфекции.

"Президент, как и вчера, и сегодня чувствует себя в порядке абсолютно", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что после введения второй дозы вакцины от коронавируса чувствует себя нормально, побочные эффекты не проявились. Он отметил, что по, заверениям врачей, иммунный ответ появился уже после введения первой дозы вакцины.

Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта. Он не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Песков предположил, что пример главы государства ускорит ход вакцинации. Он отметил, что сейчас многие скептически относятся к прививкам и не спешат их делать.

