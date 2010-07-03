В Кремле ответили на вопрос о возможном визите в РФ Ким Чен Ына

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Кремле не стали комментировать информацию о визите в Москву высокопоставленного северокорейского чиновника, который может быть связан с желанием лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в скором времени посетить Россию с официальным визитом. Таким образом, Пхеньян "хочет похвастаться" тесными связями с Москвой в свете неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По данным южнокорейских изданий, в настоящий момент в Москве находится зампредседателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, которого в Сеуле называют "дворецким" дома Ким Чен Ына. Не исключено, что он обсуждает с российской стороной детали визита северокорейского лидера, уточняет РИА Новости.

"Я оставлю [эту информацию] без комментариев", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов касательно визита Ким Чхан Сона.

