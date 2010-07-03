СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить Россию

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в ближайшее время посетить Россию, пишет газета The Dong-А Ilbo.

Такую точку зрения высказал бывший глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким во время визита в Южную Корею, где он выступил с закрытой лекцией. По его словам, Пхеньян таким образом "хочет похвастаться" тесными связями с Россией.

Информация о визите северокорейского лидера в РФ стала появляться после саммита США — КНДР, в рамках которого состоялась вторая встреча глав государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Тогда переговоры завершились без подписания какого-либо итогового документа, уточняет News.Ru.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры 27 февраля. Встреча длилась 2,5 часа, стороны обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что лидеры стран провели "конструктивную" встречу, однако не сумели достичь итогового соглашения.

