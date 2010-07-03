США забили тревогу из-за ремонта на полигоне в КНДР

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В США заявили, что КНДР ремонтирует стартовую площадку для запуска ракет на полигоне в Сохэ, который не использовался с августа прошлого года. Спутниковые снимки полигона, сделанные 2 марта, опубликовал американский аналитический центр CSIS, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По информации CSIS, ремонтные работы идут на рельсовых конструкциях, которые предназначены для перемещения ракет. Это может свидетельствовать о подготовке Северной Кореей новых испытаний, опасаются в США.

При этом ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов напомнил, что к сведениям, поступающим от американских СМИ или аналитических центров, следует относиться с осторожностью. Эксперт отметил, что глава отдела корейских исследований CSIS Виктор Ча входит в число противников Дональда Трампа. Ча уже не раз утверждал, что договоренность лидеров США и КНДР не соблюдается.

Данные о ремонтных работах в Сохэ подтвердила и южнокорейская разведка. Однако, по мнению сотрудника РАН, речь вряд ли идет о подготовке к испытаниям ракет. "Сами понимаете, одно дело – когда на ракетном полигоне починили крышу, и совсем другое – когда починили ракетные ускорители", – пояснил Асмолов. Первый вариант он назвал более правдоподобным.

Аналитик также напомнил, что после переговоров в Ханое ни Трамп, ни Ким Чен Ын не говорили об их провале. Наоборот, лидеры вышли со встречи довольные друг другом, напомнил Асмолов. В заключение эксперт посоветовал не торопиться с выводами о дальнейшем развитии диалога между США и КНДР.

Полигон в Сохэ был демонтирован после первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. На ней стороны договорились работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. Вторая встреча состоялась в Ханое в конце февраля 2019 года. На этот раз переговоры не дали ощутимых результатов.