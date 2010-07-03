СМИ назвали причину досрочного завершения саммита США и КНДР

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Саммит США и КНДР во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод.

Как пишет The Sunday Times со ссылкой на экс-сотрудника посольства КНДР в Лондоне, после того как Ким Чен Ын отказался выполнить требование, переговоры прервались. Дональд Трамп вылетел в Вашингтон, а лидер КНДР остался во Вьетнаме в рамках двухдневного визита.

Комментируя итоги переговоров США – КНДР Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что лидер КНДР на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты. Из-за этого на саммите не удалось добиться конкретных договоренностей. Он пояснил, что Вашингтон настаивал на полном разоружении, в то время как Северная Корея была готова уничтожить лишь часть ядерного арсенала. Трамп также заявил, что не пойдет на ослабление санкционного режима до тех пор, пока Пхеньян не представит программу разоружения.

Тем не менее, подводя результаты саммита, Трамп отметил, что хорошо провел в Ханое время. Лидер США надеется, что корейско-американский диалог будет продолжен.

Северокорейская сторона представила свою версию непродуктивного итога саммита. В Пхеньяне заявили, что хотели не полной, а частичной отмены санкций и в обмен были готовы разрушить свой главный ядерный комплекс. Причем речь идет о той части ограничительного списка, который негативно сказывается на народной экономике и жизни людей.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры 27 февраля. Встреча длилась 2,5 часа, стороны обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес сообщила, что лидеры стран провели "конструктивную" встречу, однако не сумели достичь итогового соглашения.