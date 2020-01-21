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Политика

21 января, 21:00

Андрей Бочкарев назначен вице-мэром по вопросам градостроительной политики и строительства

власть политика общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Андрея Бочкарева на должность вице-мэра столицы в городском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства.

"Назначить Бочкарева Андрея Юрьевича заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности руководителя департамента строительства города Москвы", – говорится в документе.

На новом посту Бочкарев заменил Марата Хуснуллина, который получил должность вице-премьера в обновленном правительстве РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". В частности, документ определил порядок работы заместителей председателя правительства страны. В их число вошли девять человек.

Кроме того, 21 января был озвучен состав нового кабинета министров. Часть руководителей ведомств прошлого правительства сохранили свои посты, на ряд должностей были назначены новые специалисты.

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