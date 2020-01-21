Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram, сообщает "Газета.ру".

До сих пор страница правительства была единственной, на кого был подписан экс-премьер. Теперь в его аккаунте больше нет подписок.

В соцсетях Медведева также появилась его новая должность, в профиле теперь указано "Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации".

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

Дмитрий Медведев рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров. Он пояснил, что главная причина отставки – это масштабность поставленных в послании президента задач. По его словам, глава государства должен быть "абсолютно свободен", чтобы осуществить поставленные задачи.

Владимир Путин подписал 16 января указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ вводится новая позиция – заместитель председателя Совета безопасности РФ. Эту должность сразу занял Медведев. Соответствующие документы вступили в силу сразу после подписания.