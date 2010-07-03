Путин прокомментировал запрет США на работы на шельфе РФ

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Владимир Путин назвал "выстрелом в собственную ногу" решение Вашингтона о запрете на работу компаний США на российском шельфе, передает ТАСС.

Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", президент отметил, что ограничения, которые вводит администрация США, имеют эффект бумеранга.

"Взяли запретили, допустим, своим компаниям – я уже говорил об этом - работать на (российском) шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали?" – добавил Путин.

Президент выразил мнение, что США наказали сами себя. "В ногу себе выстрелили – и все", – сказал он.

Весной текущего года подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России. Как отметил в апреле спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, в скором времени будет принято решение о признании части арктического шельфа территорией РФ. По его словам, Россия планирует усилить экологический контроль в Арктике.

Ранее Путин заявил, что новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года разработают и примут уже в этом году. По словам президента, стратегия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.