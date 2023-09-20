В Кремле не увидели оснований, чтобы говорить об "этнических чистках" в Карабахе

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Российские власти пока не наблюдают оснований для того, чтобы говорить об "этнических чистках" в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что Баку должен обеспечить все права и безопасность армянского населения в Карабахе. Вместе с этим Песков уточнил, что ситуация в регионе – это внутреннее дело Азербайджана.

"И Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении", – добавил представитель президента РФ.

Песков также выразил надежду, что Баку будет соблюдать обещание не наносить ударов по гражданским объектам в Нагорном Карабахе.

Ранее диппредставитель по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян заявил, что президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные лидеры терпимо отнеслись к "этническим чисткам" в Карабахе. Он показал фотографию армян региона, вынужденных покинуть дома и эвакуированных в гарнизон РМК.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что группа российских миротворцев погибла в Карабахе после обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Атака произошла 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента РФ в районе населенного пункта Джанятаг.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в Минобороны Азербайджана обещали, что мирные жители и инфраструктура региона не пострадают.

По последним данным, после начала боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще более 200 получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября представители местного армянского населения и представители Баку встретятся в городе Евлах для обсуждения вопросов реинтеграции, прав и безопасности.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков