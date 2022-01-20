В Кремле прокомментировали идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

"По этой встрече нет ничего. <...> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Песков подчеркивал, что Россия приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Однако основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с процессом выполнения минских договоренностей со стороны Украины.

Он также добавил, что Россия положительно относится к инициативе турецкой стороны повлиять на украинцев и подвигнуть их на выполнение ранее достигнутых договоренностей.

В среду, 19 января, Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры, которые, как он надеется, позволят преодолеть разногласия между Москвой и Киевом. В четверг турецкий лидер подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой. Собеседник агентства подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.