Путин заявил, что России есть с кем разговаривать на Украине

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

России есть с кем разговаривать на Украине, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Так глава государства прокомментировал возможность поставок Киеву американской системы ПРО THAAD. Президент подчеркнул, что на Украине "много наших" людей, которые мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима.

"Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие там есть современные, ценные для нас тоже решения", – отметил Путин.

Помимо этого, президент заявил, что когда-то РФ просила руководство США не разворачивать системы ПРО, чтобы Россия не была вынуждена создавать системы их преодоления. Однако этого не случилось, поэтому РФ "много чего сделала для преодоления ПРО".

"В целом, с точки зрения американских налогоплательщиков, вся эта история – затратная вещь, дающая мало чего для обеспечения безопасности их страны", – добавил российский лидер.

"Итоги года" с Владимиром Путиным проходят 19 декабря в Гостином Дворе Москвы. Модераторами мероприятия стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.

Ожидается, что прямая линия продлится около 3–4 часов, так как федеральные ТВ-каналы закладывают на программу именно столько эфирного времени. Между тем в этом году на мероприятии находятся представители зарубежных СМИ.

Вопросы принимаются до окончания мероприятия. Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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