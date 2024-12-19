Песков объяснил присутствие на итогах года журналистов из недружественных стран

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Россия не должна уподобляться странам, запрещающим деятельность журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя присутствие на итогах года Владимира Путина представителей СМИ из недружественных стран.

"<...> мы должны работать со всеми журналистами и, главное, должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, нашу правду, правду нашего президента", – отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что наиболее популярными вопросами к прямой линии с президентом являются темы, связанные с СВО, пособиями для инвалидов, медициной, экономикой, развитием страны и другими проблемами. Число обращений практически достигло двух миллионов за несколько часов до начала эфира.

Большая пресс-конференция с Путиным, которая в этом году совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря в Гостином Дворе в Москве. Вопросы принимаются до самого окончания мероприятия.

Задать вопрос можно как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан поступают и через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".