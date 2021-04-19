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Политика

13:53

В Кремле пообещали отвечать на санкции США по "принципу взаимности"

власть политика

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия и в дальнейшем будет отвечать на санкции США на основе принципа взаимности, если Вашингтон продолжит политику санкционного давления на Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не приемлем это. Принцип взаимности является константой. Решения будут приниматься дальше, в отношении США будут приниматься меры, если санкции будут продолжаться", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Представитель Кремля уточнил, что не Россия инициировала обмен санкциями, поэтому единственная задача Москвы – дать симметричный ответ.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Также США заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний.

Другая мера затрагивает рынок российских ценных бумаг. Для американских финансовых организаций прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ и Минфина РФ под запретом с 14 июня.

В министерстве иностранных дел РФ обнародовали ответные меры на санкции Соединенных Штатов. В частности, Россия запретила въезд на территорию страны восьми американским чиновникам. Среди них – директор ФБР и министр внутренней безопасности США.

В Госдуме не исключили, что в будущем США могут ввести новые санкции на промышленность и топливно-энергетическую отрасль России с целью затормозить экономическое развитие страны.

Эксперт оценил ответные меры России на новые санкции США

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