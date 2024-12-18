В Кремле не располагают деталями о поездках посланника Трампа по Украине Келлога

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Контактов с командой победившего на выборах в США Дональда Трампа насчет визита в Россию будущего специального посланника по Украине Кита Келлога не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не располагает деталями о планируемых поездках Келлога.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что спецпосланник Трампа посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту на Украине.

Ранее Трамп назвал приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине. Он напомнил, что в мире существует много кризисов, в том числе конфликт на Ближнем Востоке, который не менее важен. Однако, по мнению Трампа, решить эту ситуацию намного проще, чем конфликт на Украине.

За несколько дней до этого Трамп провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским в Елисейском дворце Парижа. По мнению СМИ, Зеленский во время переговоров с Трампом настаивал на гарантиях безопасности и утверждал, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы.

В Госдуме считают, что команда Зеленского получила определенные указания со стороны Трампа. В частности, по мнению депутатов, украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать поставкам вооружения, однако вступление в НАТО и иные желания будут обсуждаться позже.

