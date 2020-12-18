Новые российские вакцины от COVID-19 появятся в ближайшее время – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Новые российские вакцины от COVID-19 должны появиться в ближайшее время, заявил Владимир Путин.
Президент отметил, что Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса.
"Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона", в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", – приводит слова Путина РИА Новости.
В ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря, глава государства пообещал миллионы доз вакцины от коронавируса в начале 2021 года. Президент отметил, что вакцинация является приоритетным направлением для страны, но пока для производства достаточного количества препарата не хватает оборудования.
Ранее стало известно, что вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России.
В центре "Вектор" отмечали, что после вакцинации "ЭпиВакКороной" следует избегать переохлаждения и перегрева и не употреблять алкоголь.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
Попова рассказала о состоянии привитых "ЭпиВакКороной" добровольцев
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