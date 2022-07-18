В Кремле прокомментировали возвращение Канадой турбины для "Северного потока"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопросы относительно возвращения турбины для газопровода "Северный поток" в "Газпром".

"Вы задаете вопросы, основываясь на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения – ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы "Газпрому", который на это квалифицированно ответит", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Канада 17 июля отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, в России она должна быть к 24 июля.

Отмечалось, что машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось изначально, что должно ускорить прибытие. В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки.

До этого решить вопрос с доставкой турбины призвал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

Позднее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens.

В Киеве осудили данное решение канадских властей. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что исключение из санкций против России будет иметь негативные последствия. По его мнению, Канада просто поддалась давлению.

