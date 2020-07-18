Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нового врио губернатора Хабаровского края объявят в ближайшее время, передает РИА Новости.

По его данным, назначение может произойти уже в понедельник, 20 июля.

Депутат сообщил, что Владимир Путин назначит на эту должность представителя ЛДПР. Другие кандидатуры "вроде бы не рассматриваются", подчеркнул он.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ранее заявил, что глава государства назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края уже в ближайшее время. В этом вопросе он планирует учитывать позицию следственных органов.

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в организации убийств. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.

