Врио главы Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края уже в ближайшее время, сообщил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По его словам, глава государства будет принимать решение о назначении, основываясь на позиции следственных органов.

"Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято", – цитирует Трутнева ТАСС.

Он подчеркнул, что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности в регионе. "Люди не понимают, что происходит", – заключил Трутнев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин примет во внимание все реалии в Хабаровском крае при решении вопроса о назначении временно исполняющего обязанности главы региона.

По словам представителя Кремля, Путин получает доклады о том, что происходит в Хабаровском крае как от полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, так и по другим каналам.

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в организации убийств. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.