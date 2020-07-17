Врио главы Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Владимир Путин назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края уже в ближайшее время, сообщил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
По его словам, глава государства будет принимать решение о назначении, основываясь на позиции следственных органов.
"Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято", – цитирует Трутнева ТАСС.
Он подчеркнул, что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности в регионе. "Люди не понимают, что происходит", – заключил Трутнев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин примет во внимание все реалии в Хабаровском крае при решении вопроса о назначении временно исполняющего обязанности главы региона.
По словам представителя Кремля, Путин получает доклады о том, что происходит в Хабаровском крае как от полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, так и по другим каналам.
9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в организации убийств. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.
Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Фургала
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