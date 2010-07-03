Председатель Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом столицы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев выступил против клеток для подсудимых и арестованных не за тяжкие преступления.
В качестве примера он привел заседание в Басманном суде по избранию и продлению ареста экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову.
"Недавно мы все смотрели, что министр Абызов сидит в клетке. Мы ведь все совершенно точно знаем, что Абызов никого не укусит. Сто процентов. Это можно гарантировать. Я с ним знаком многие годы", – приводит слова Гусева Агентство "Москва".
Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.
Согласно данным следствия, свои преступления он совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм: АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.
Стало также известно о наркотиках, обнаруженных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело. Теща экс-министра назвала найденные наркотики "лечебным веществом".
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