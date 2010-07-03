Путин прокомментировал пожар в Нотр-Даме

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Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в парижском соборе Нотр-Дам со слезами на глазах.

"Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах", – цитирует "Интерфакс" российского лидера.

По его словам, это символ не только Франции, но и "общеевропейской цивилизации, европейской культуры". Глава государства добавил, что российский бизнес готов помочь в восстановлении объекта.

"Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться", – пояснил он.

Путин уверен, что планы по восстановлению собора, о которых говорил его французский коллега Эммануэль Макрон, будут реализованы.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Огонь полыхал до утра 16 апреля. За это время обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный.

По информации французских СМИ, причиной ЧП могла стать реставрация. Прокурор Парижа Реми Хейт считает, что пока ничего не говорит о преднамеренности пожара.

Часть святынь из собора удалось спасти, в том числе уцелел терновый венец Христа. Спасены две колокольни и главный орган.

Сумма пожертвований на восстановление достигла миллиарда евро. Деньги поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции.

Настоятель храма Патрик Шове сказал, что для восстановления собор могут закрыть на шесть лет. Макрон пообещал, что реконструкция завершится за пять лет. Французские реставраторы же считают, что на это уйдет около 10 лет.