Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России

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Политика России в отношениях с США не будет меняться, несмотря на отставку правительства, заявил сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров. Дипломат тогда сказал, что перестановки в российском правительстве едва ли изменят действия США в отношении РФ.

"Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении", – написал Пушков в микроблоге в Twitter. В этом плане Штаты могут рассчитывать на полный паритет, заключил он.

Правительство России в полном составе ушло в отставку в среду, 15 января. Решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Совету Федерации и обозначил ряд поправок в Конституцию.

Новым премьер-министром стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали в Госдуме. Новый глава кабмина пообещал сформировать правительство в скором времени. По информации СМИ, в состав нового кабмина могут не войти и. о. вице-премьеров Ольга Голодец и Константин Чуйченко.

