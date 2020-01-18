Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства – СМИ

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Исполняющие обязанности вице-премьеров Ольга Голодец и Константин Чуйченко не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, обязанности зампредседателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма, которые исполняет Голодец, могут распределить между другими вице-премьерами.

Кроме того, собеседники подтвердили, что действующий помощник президента Андрей Белоусов может сменить Антона Силуанова на должности первого вице-премьера.

При этом и. о. зампреда Татьяна Голикова сохранит свой пост и будет заниматься реализацией озвученных в послании президента мер в сфере социальной политики, говорится в материале.

15 января правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Экс-премьер объяснил решение необходимостью пересмотра системы госуправления после обращения президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию.

Новым председателем правительства после того, как его кандидатуру одобрили в Госдуме, был назначен Михаил Мишустин. Позже Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности.

Согласно статье 112 Конституции, председатель правительства не позднее недельного срока должен предложить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.