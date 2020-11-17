В Кремле назвали фейком публикации в соцсетях, приписывающие Путину оскорбительные цитаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле призвали не верить публикациям в соцсетях, в которых Владимиру Путину приписываются различные цитаты оскорбительного характера. По словам Дмитрия Пескова, у президента нет аккаунтов в социальных сетях.
"Я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям", – цитирует Пескова РИА Новости.
Так представитель Кремля отреагировал на информацию о том, что журналисты из-за рубежа обращаются к своим российским коллегам с просьбой проверить на достоверность различные цитаты Путина оскорбительного характера. К примеру, сотрудники СМИ привели фразу, якобы написанную российским лидером: "Немцы слепо пойдут за Меркель, так же, как они шли за Гитлером в 39-м году".
В связи с этим Песков призвал верить лишь сообщениям Кремля. Он подчеркнул, что всегда готов ответить на обращения СМИ и подтвердить достоверность той или иной публикации.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 17 декабря. Он сообщил, что в этом году конференция пройдет в необычном формате и будет включать в себя элементы прямой линии. По его словам, сейчас прорабатываются моменты, чтобы не ограничивать возможности общения с президентом региональных, федеральных и зарубежных журналистов.
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