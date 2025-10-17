Форма поиска по сайту

17 октября, 14:51

Политика

Песков заявил о суверенной позиции Венгрии, несмотря на членство в НАТО

Фото: kremlin.ru

Венгрия занимает особую суверенную позицию, несмотря на членство в НАТО и Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вызывает уважение лидеров безусловно", – отметил он.

Накануне, 16 октября, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого стороны объявили о проведении совместного саммита в венгерском Будапеште.

Сначала переговоры проведут советники. Затем состоится встреча Путина с Трампом. Песков указывал, что президенты могут встретиться в течение двух недель или позже.

Венгерский МИД пообещал обеспечить безопасность мероприятия. Российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и улететь обратно. В МИД уточняли, что Венгрия является самым безопасным государством в Европе и одной из самых безопасных стран в мире.

Сюжет: Переговоры по Украине
