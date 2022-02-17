МИД скоро представит США и НАТО ответ РФ по гарантиям безопасности – Песков

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Министерство иностранных дел России представит США и НАТО ответ по гарантиям безопасности в ближайшее время, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что сформулирован наш ответ. Он был концептуально согласован президентом России, и буквально в это время, уже сейчас министерство иностранных дел начнет доводить до сведения наших собеседников ответ", – сказал представитель Кремля.
По его словам, Россия продолжает сохранять ответственную позицию, ожидая диалога. Песков отметил, что ответ России будет опубликован, поскольку ей нечего скрывать.
"Будем рассчитывать, что <...> наши оппоненты сочтут возможным сесть за стол переговоров и обсуждать все насущные вопросы в непосредственной привязке к тем трем основным темам, которые представляют для России жизненно важный интерес", – заключил Песков.
В начале января были проведены российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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