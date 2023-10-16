16 октября, 20:45Политика
Путин обсудил с Нетаньяху эскалацию палестино-израильского конфликта
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил о готовности России оказать содействие в урегулировании арабо-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.
В ходе беседы российский лидер проинформировал израильского премьера о шагах, которые Москва предпринимает для недопущения дальнейшей эскалации конфликта. Путин сообщил Нетаньяху о ключевых моментах разговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.
Помимо этого, президент РФ выразил родным и близким погибших в Израиле соболезнования. Путин акцентировал внимание на осуждении любых действий, жертвами которых становится гражданское население.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.
С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.
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