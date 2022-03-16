Путин заявил, что США и Евросоюз объявили дефолт по обязательствам перед РФ

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США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

По его словам, незаконные действия по заморозке части валютных резервов ЦБ РФ подвели черту под надежностью первоклассных активов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия является самодостаточной страной, поэтому предпосылок для возникновения дефолта нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что фактически для дефолта условий не существует, если они не создаются искусственно. Он отметил, что у финансовых ведомств есть необходимый запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

