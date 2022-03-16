Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина

Фото: kremlin.ru

Эмоциональное состояние Владимира Путина остается в норме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что рабочий день главы государства сейчас ненормированный.

"Тут нет никакого фиксированного часа, в любом случае [президент работает. – Прим. ред.]

с утра и до поздней ночи", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Политики обсудили проведение российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, в частности гуманитарные вопросы.

До этого Песков сообщил, что антиковидные меры, необходимые для безопасности Владимира Путина, продолжают соблюдаться. При этом в данный момент сотрудники администрации президента работают без масок.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

