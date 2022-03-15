Антиковидные меры для безопасности Путина продолжают действовать в полном объеме – Песков

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Антиковидные меры, необходимые для безопасности Владимира Путина, продолжают соблюдаться. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что администрация главы государства всегда работала в полном объеме.

"Разумеется, сейчас ходим без масок", – уточнил представитель Кремля.

Ранее Сергей Собянин с 15 марта отменил обязательный масочный режим в Москве. По словам градоначальника, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

До этого Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.

В свою очередь, академик РАН Виталий Зверев назвал отмену масочного режима в Москве правильным и логичным решением. По мнению эксперта, пандемия коронавируса закончилась.