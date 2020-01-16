Кандидат в премьеры Мишустин прибыл в Госдуму

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатуру которого Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, приехал в Госдуму, сообщает ТАСС. Сейчас у него проходит встреча со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Советник Володина по СМИ Анастасия Кашеварова уточнила, что кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин также пообщается с фракциями.

Накануне Володин назвал Мишустина профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную политику.

Нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост главы правительства 16 января в 14:00. Кандидатура Мишустина в Госдуме будет представлена полномочным представителем президента Гарри Минхом.

В Госдуме в четверг обсудят кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства РФ

Ранее Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Было собрано внеочередное заседание, в котором принял участие и сам Мишустин.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Российский лидер поблагодарил правительство за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.