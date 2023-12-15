Мишустин назвал кабмин "командой Путина" и призвал продолжать эффективную работу

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Михаил Мишустин назвал российское правительство командой Владимира Путина. Об этом он заявил, комментируя решение главы государства баллотироваться на выборах в 2024 году.

По его словам, планы президента работать для дальнейшего развития страны отвечают запросам людей.

"Правительство РФ – это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан", – цитирует премьер-министра ТАСС.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году